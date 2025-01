Saiba por que Michelle Bolsonaro usou vestido vermelho na posse de Trump

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil participou da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump usando um vestido vermelho bordô. O casaco-vestido foi criado por Luhana Pawlick sob medida para Michelle Bolsonaro participar do evento realizado nesta segunda-feira (20/1) em Washington.

Conforme divulgado pela grife Pawlick, a escolha da cor é uma homenagem à bandeira americana. “A criação em tom bordô teve sua cor escolhida em homenagem de forma sutil, à união e harmonia das tonalidades vermelha e azul da bandeira dos Estados Unidos”, detalhou a grife.

O modelo de corte clássico da grife Pawlick é um vestido-casaco em lã para garantir conforto sob baixas temperaturas. “Luhana Pawlick criou para Michelle um modelo de corte clássico da marca, e um coat-dress longuete de corte reto, elementos-chave para a grandiosidade do evento e dinâmica entre ambientes no inverno norte-americano”, afirma a marca.

Não há informações sobre o valor do vestido vermelho usado por Michelle Bolsonaro na posse de Donald Trump.

Um dia antes, a ex-primeira dama do Brasil participou do baile da posse de Trump com um vestido azul aveludado, também assinado pela grife Pawlick. Agustin Fernandez, que acompanha Michelle Bolsonaro nos Estados Unidos anunciou na noite de domingo (19/1) que o vestido da ex-primeira dama seria icônico e em uma cor que Michelle nunca usou antes.

Michelle Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump acompanhada do amigo Agustin Fernandez. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado, mas não pôde comparecer à posse de Trump por ter tido o passaporte apreendido pela Polícia Federal durante as investigações da operação Tempus Veritatis, que apura um plano de golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro buscou liberação do Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente pudesse comparecer ao evento, mas o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes.