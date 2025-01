Donald Trump vem falando reiteradamente sobre assumir o controle do Canal do Panamá novamente; Mulino, presidente panamenho, afirmou que local seguirá sob comando do país da América Central

O presidente panamenho José Raul Mulino usou as redes sociais para criticar as falas do presidente Donald Trump, empossado na tarde desta segunda-feira (20/1), sobre a retomada do controle do Canal do Panamá e a acusação de que o país centro-americano desrespeitou o tratado de neutralidade exigido nas operações. Ele chegou a escrever: "O Canal do Panamá está e seguirá em mãos panamenhas."

"O canal não foi concessão de ninguém. Foi resultado de lutas por gerações e produto do tratado Torrijos-Carter. E, desde então, temos administrado e expandido com responsabilidade para servir ao mundo e ao seu comércio, inclusive aos Estados Unidos", postou Mulino em duas publicações diferentes.

O panamenho ainda afirmou que a Constituição panamenha, o Direito Internacional e o tratado garantem a soberania do país sobre o Canal.

Durante a posse, Trump voltou a afirmar que "navios americanos estão sendo severamente sobrecarregados e não estão sendo tratados de forma justa, e isso inclui a Marinha dos Estados Unidos". Ele também acusou a China de comandar as operações do local.

Poucos dias antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, Trump afirmou que não descarta a possibilidade de usar força militar para retomar o controle do Canal. Uma ameaça similar foi feita sobre uma possível anexação da Groenlândia, território dinamarquês próximo ao Polo Norte.

O Canal, que permite o trânsito de navios entre os oceanos Atlântico e Pacífico, através do istmo do Panamá, foi concluído pelos americanos em 1913 e ficou sob controle dos EUA até 1999, quando foi devolvido ao país centro-americano devido ao Tratado Torrijos-Carter, assinado em 1977.

Mulino, que é filiado ao partido Realizando Metas, de orientação conservadora e liberalismo econômico, assumiu o cargo de presidente do país, sucedendo Laurentino Cortizo, do Partido Revolucionário Democrático, legenda de centro-esquerda.