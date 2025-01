Bolsonaro mandou fazer smoking para ir na posse de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) alimentou a esperança de ir à posse do presidente americano Donald Trump até o útlimo momento, ele inclusive chegou a encomendar a confecção de um traje com a estilista Cynara Boechat, responsável pelas roupas dele e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

"Este smoking foi cuidadosamente escolhido para a posse presidencial em Washington, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria presente a convite do presidente Donald Trump. Porém, o destino tomou outro rumo, e a ocasião não aconteceu. Ainda assim, essa peça carrega a história de dedicação e excelência, representando o compromisso com a elegância e o respeito em qualquer cenário", escreveu a estilista.

Bolsonaro não foi autorizado a ir na posse de Trump. Ele pediu autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorização para viajar e participar da posse de Trump. No entanto, Moraes negou o pedido. O passaporte do ex-presidente está retido desde 2024, por ser investigado por tentativa de golpe de Estado. Michelle Bolsonaro foi à posse representando o ex-presidente.

Michelle Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas, como os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Nikolas Ferreira (PL-MG); senadores Jorge Seif (PL-SC) e Eduardo Girão (Novo-CE); além do deputado estadual mineiro, Bruno Engler (PL) e o vereador de BH, Vile (PL), foram aos Estados Unidos para acompanhar a posse.