Nos EUA, Bannon anuncia Eduardo Bolsonaro como futuro presidente do Brasil

O estrategista Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, afirmou neste domingo (19/1) que Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), um dos filhos de Jair Bolsonaro, será presidente do Brasil no futuro.

Bannon organizou um almoço neste domingo e convidou integrantes da comitiva de parlamentares brasileiros que está nos Estados Unidos para acompanhar a cerimônia de posse de Trump, nesta segunda (20/1). Eduardo é o principal organizador dessa delegação.

"Essa é uma das pessoas mais importantes no nosso movimento pela soberania ao redor do mundo. E acho que um dia, em um futuro não tão distante, [será] o presidente do Brasil", disse Bannon.

O deputado federal fez uma fala aos presentes e afirmou que, da mesma forma que os Estados Unidos elegeram Trump, isso pode ocorrer no Brasil com a eleição de Bolsonaro em 2026. Eduardo mantém relação com aliados de Trump e esteve no pais americano para acompanhar a eleição, em novembro.

Bolsonaro não viajou aos Estados Unidos. 0 ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o seu pedido para viajar ao país para acompanhar a posse de Donald Trump. O passaporte de Bolsonaro está retido em decorrência das investigações das quais ele é alvo, incluindo a que trata da suspeita de envolvimento numa trama de golpe de Estado em 2022.