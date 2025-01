Eduardo Bolsonaro encontra filho de Trump e lamenta ausência do pai

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) foi recebido com entusiasmo em Washington por aliados do presidente eleito Donald Trump. No sábado (18/1), o parlamentar participou de eventos com o alto escalão do Partido Republicano, às vésperas da posse do novo presidente americano.

Questionado sobre a ausência de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que não pôde deixar o Brasil por uma decisão da Justiça, ele voltou a comparar a situação no Brasil com a ditadura venezuelana.

"A gente está vendo a mesma 'lawfare' que o Trump enfrentou aqui", afirmou à Folha usando o termo em inglês para "guerra jurídica". "O Brasil está virando uma piada. Não demora muito as autoridades brasileiras terão o mesmo crédito das autoridades venezuelanas fora do país", disse.

Bolsonaro tinha pedido autorização para viajar aos Estados Unidos alegando ter sido convidado para a posse de Trump nesta segunda-feira (20/1). O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido citando risco de fuga.

Disse, também, que a defesa não comprovou que Trump de fato convidou Bolsonaro para a posse. O passaporte de Bolsonaro está retido devido a investigações – incluindo a de seu suposto envolvimento na trama de um golpe de Estado em 2022.

Eduardo foi um dos organizadores de uma comitiva de deputados conservadores brasileiros que veio a Washington para as celebrações. A lista que circulava tinha cerca de 20 nomes, incluindo Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP). Não está claro quantos viajaram de fato.

No sábado, Eduardo participou de uma série de eventos relacionados à posse do republicano, incluindo um jantar oferecido pelo vice-presidente eleito J.D. Vance. Cruzou com alguns dos nomeados de Trump para o gabinete, como Marco Rubio (Departamento de Estado), Robert F. Kennedy Jr. (Saúde) e Vivek Ramaswamy (Eficiência Governamental). Estava ali também Mark Zuckerberg, o CEO da Meta.

Eduardo encerrou a noite no Hispanic Ball, um baile de gala em celebração à comunidade de origem latino-americana e espanhola nos EUA. O evento homenageou o presidente argentino Javier Milei. Além dele, estavam também Juan Guaidó, ex-líder opositor venezuelano, e Santiago Abascal, chefe do partido espanhol de ultradireita Vox.

Trump foi representado por seu filho Donald Trump Jr., que ao descer do palco, trocou apertos de mão e abraçou Eduardo Bolsonaro. O deputado brasileiro passou algum tempo tirando fotos com os outros convidados.

"A gente está aqui pela proximidade, pela amizade com o Trump e a família dele, há uma convergência natural de ideias", disse Eduardo, que parecia apostar em um contexto mais favorável a seu pai sob o novo mandato do republicano. "Novos tempos virão depois de 20 de janeiro."

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não participou do baile hispânico. Ela chegou na noite de sábado aos EUA para presenciar a posse de Trump. Ainda no aeroporto de Washington, ela afirmou à Folha sentir-se triste por seu marido não poder comparecer ao evento e reiterou a tese de que ele estaria sendo perseguido pela Justiça brasileira.

O blogueiro Allan dos Santos, investigado pelo STF, também estava na festa. O Supremo determinou a prisão e extradição de Allan em 2021. O pedido foi motivado após a Polícia Federal apontar suspeitas de crimes contra honra, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ele já estava nos Estados Unidos e permaneceu para evitar a prisão. No ano passado, o governo dos EUA pediu mais informações às autoridades brasileiras para extraditá-lo, porque o país não aceita o processo com base em crimes considerados de opinião.

À Folha Allan afirmou que sequer foi indiciado, que não cometeu crimes e reclamou que seus advogados não tiveram acesso aos autos. "Até quando vamos tolerar esses inquéritos", afirmou. Ele disse que não foi e nem será extraditado para o Brasil por não haver razões para isso.



Mudança de rumo

Os hispânicos são um do grupos demográficos que mais crescem no país. Tradicionalmente, são tidos como eleitores democratas, mas há uma guinada rumo aos republicanos. Foram importantes para a vitória de Trump nas eleições presidenciais, que ele disputou com Kamala Harris.

Esgotados, os ingressos para a festa – realizada em um hotel de luxo de Washington – foram vendidos por US$ 250 (o equivalente a R$ 1.500 no câmbio atual). Havia comes e bebes e apresentações musicais, entre elas a do cantor colombiano Gusi e da banda cubana Los 3 de la Habana.

No sábado, a deputada Bia Kicis (PL-DF) participou de um almoço com a presença do presidente do Paraguai, Sebastian Peña, e outras autoridades latino-americanas para debater questões de segurança.

Neste domingo (19/1), Kicis e outros parlamentares participarão de um "brunch" com um assessor de Donald Trump e depois seguirão para um comício do republicano, marcado para começar às 15h dos EUA (17h em Brasília).

Os parlamentares estão espalhados pela capital. Alguns estão em casas de amigos, outros em apartamentos de aluguel de baixa temporada e nem todos têm a mesma agenda. O cronograma deles também é distinto do de Eduardo Bolsonaro, que tem mais acesso ao entorno de Trump.

Com a transferência da posse para um local fechado, dificilmente eles vão conseguir entrar no Capitólio. Até mesmo Eduardo Bolsonaro não tem certeza se conseguirá.