Reforma ministerial: os supostos sinais de Lula e a chance de desilusão

Enquanto Lula não faz movimentos mais ostensivos por uma reforma ministerial e as negociações por trocas na Esplanada seguem frias, assessores de alguns ministros têm se apegado a pequenos detalhes para tentar antever uma possível sobrevida dos chefes nos cargos.

A coluna já mostrou exemplos desses supostos sinais captados no entorno de membros do primeiro escalão do governo.

Aliados de Nísia Trindade no Ministério da Saúde, por exemplo, ficaram aliviados depois que ela teve uma reunião com o novo ministro da Secom, Sidônio Palmeira. No entorno de Márcio Macedo, a senha para os pensamentos positivos foram tarefas que Lula passou a ele para quando voltar de férias.

Tudo isso, no entanto, pode não significar absolutamente nada. Não seriam detalhes como estes que impediriam Lula de mover peças no seu time, ainda mais porque uma reforma ministerial não se mostra tão perto assim de ocorrer.