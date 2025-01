Bolsonaro, após embarque de Michelle para os EUA: "Estou constrangido"

O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou sua esposa, Michelle, ao aeroporto de Brasília na manhã deste sábado (18/01) e lamentou o fato de não poder acompanhá-la: “Estou constrangido”. A ex-primeira dama embarcou para os Estados Unidos para comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito Donald Trump, que ocorrerá na próxima segunda-feira (20/01).

A Polícia Federal apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro em fevereiro de 2024, diante do avanço das investigações sobre uma suposta trama de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder. A defesa de Bolsonaro solicitou a devolução do documento, mas o pedido foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Moraes justificou, em sua decisão, que Bolsonaro já manifestou publicamente ser favorável à fuga de condenados em casos da investigação e à permanência clandestina no exterior, especialmente na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais.

Também afirmou que não foi anexado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite feito pelo presidente eleito dos EUA a Bolsonaro, conforme alegado pela defesa do ex-presidente.

Em coletiva, Bolsonaro atacou Moraes e afirmou que sofre perseguição política. “Eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa. Essa pessoa decide a vida de milhões de pessoas no Brasil, ele e mais ninguém. Ele é o dono do processo, dono de tudo; quando quer, ignora o Ministério Público e faz o que bem entende”, declarou.

Processos de Bolsonaro

Jair Bolsonaro é investigado por suspeita de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, fraude no cartão de vacina e venda ilegal de presentes e bens de luxo da União.

Sobre Alexandre de Moraes, Bolsonaro declarou não ter preocupação com as acusações que enfrenta, e sim com quem vai fazer o relatório. Disse ainda que não será vencido por narrativas. Quanto aos ataques de 8 de janeiro, Bolsonaro afirmou que se tratam de uma encenação.

“É um crime que estão fazendo no Brasil, perseguindo a direita. Eu não tenho a mínima preocupação com as acusações. Agora, eu posso ficar tranquilo quanto a quem vai fazer o relatório? A quem vai me acusar? Tendo em vista seu comportamento até o presente momento, o que podemos esperar da justiça brasileira? O objetivo é eliminar a direita no Brasil, e eu represento a direita no Brasil”, disse.

O ex-presidente aproveitou a ocasião para defender o voto impresso, usando o exemplo da Venezuela. Segundo ele, a fraude nas eleições no país só pôde ser descoberta devido à existência do voto impresso.

Além disso, Bolsonaro comparou a negativa do seu pedido para comparecer à posse americana com o pedido de Lula para participar da Comissão da União Africana na Etiópia em 2018. A viagem ocorreria dois dias após a condenação do petista pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o tribunal da Lava-Jato.

Na ocasião, uma decisão do Ministério Público Federal decretou a apreensão do passaporte do petista, impossibilitando a ida ao país africano. Sobre Lula, Bolsonaro ainda afirmou que o presidente não tem compromisso com a família.