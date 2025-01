Eduardo Bolsonaro: Moraes quer esmagar oposição e pode perder visto nos EUA

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) considera que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), tem o objetivo de "esmagar" a oposição ao presidente Lula (PT) ao recusar o pedido de Jair Bolsonaro (PL) para comparecer à posse de Donald Trump, na segunda-feira (20).

Eduardo, que já está nos Estados Unidos para a cerimônia, diz ver "chances reais" de Moraes ter o seu visto cassado e cita projeto em discussão no Congresso americano com esse fim.

O deputado tem uma agenda agitada em Washington e a previsão de participar de eventos muito reservados que fazem parte da posse de Trump, inclusive de jantares com a presença do republicano e de membros do futuro governo.

Ele estará acompanhado da esposa e de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, que chegará aos Estados Unidos neste sábado (18).

*

PERGUNTA - Como o senhor viu a recusa do ministro Alexandre Moraes em ceder o passaporte para Jair Bolsonaro?

EDUARDO BOLSONARO - Acho que é uma interferência na oposição política ao Lula. Estamos falando do principal opositor de direita, uma pessoa que ainda vai para as ruas e arrasta multidões. Então, fica claro essa interferência e esse conluio entre o Lula e o Judiciário. Isso é muito ruim para a democracia. E eu falo isso porque não existe a possibilidade do Jair sair do país. Ele nunca fez uma declaração pública, não existe um texto, um post, não tem absolutamente nada dando indício à suspeição de que ele vá sair do país.

Então não tem por que você impedir, entendeu? Não tem por quê. E ele está sem passaporte. As pessoas aqui perguntam: ?poxa, tá sem passaporte, mas por quê??

P - O senhor diz que é uma interferência, mas com qual objetivo?

EB - Esmagar a oposição do país por interesses pessoais dele, políticos, e com uma maneira de vingança, já que o Bolsonaro é desafiante dele. O Bolsonaro, inclusive, assinou um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes enquanto ele ainda era presidente da República. Então, ele tem desejo pessoal de vingança. Ele atropela todas as leis, todas as Constituições devido ao processo ilegal.

Eu começaria perguntando por que um ex-presidente que não tem foro privilegiado está sendo julgado originalmente no Supremo Tribunal Federal. Inclusive por uma pessoa que se diz vítima de atos golpistas, onde ele abre os inquéritos, ele é vítima, ele julga, ele acusa. Bolsonaro jamais deveria estar respondendo nesse foro. Sobram fundamentos para você anular esse processo.





P - O que garantiria que Bolsonaro não fugiria e ficaria aqui nos EUA?

EB - Mas aí, a partir de que pressuposto partem as pessoas que estão acusando que ele vai fugir se eu acabei de falar que ele já fez viagem internacional [para a posse de Javier Milei] e não saiu? Eu te falo mais. Não é o perfil do meu pai. Ele, mesmo tendo severas críticas ao processo que está em curso, não se importa de estar aqui. E ele cumpriu absolutamente todas as decisões do Moraes. Todas. Entrega cartão de vacina, entrega celular, entrega não sei o quê, devolve presente. Tudo, acima da média.

P - Existe uma intenção de pedir ao Trump ou a membros da equipe dele que tomem alguma medida sobre o visto do Moraes. Isso está no radar?

EB - Já existem leis dando conta de que autoridades que abusam do poder, autoridades que não respeitam, inclusive as leis americanas, podem perder o seu passaporte. Isso veio muito à tona depois que a deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, abraçou a nossa causa, dos brasileiros, e ela fez uma manifestação, acho que mandou um ofício, para autoridades americanas, pedindo o visto do Alexandre de Moraes e de todos os ministros da Suprema Corte brasileira. Ela e mais cinco ou seis parlamentares assinam. É claro, isso é apenas um ofício, é uma manifestação de um congressista, mas isso daí vai ganhando força.

Maria Salazar propôs o projeto para banir autoridades internacionais que não respeitem a primeira emenda [de liberdade de expressão]. Isso é um caso em que se enquadra perfeitamente naquelas discussões de Elon Musk contra Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes obrigava a rede X a derrubar posts e o Elon Musk se recusava. Muito provavelmente a discussão desse projeto vai retornar agora, tá? Ele não foi no final do ano passado colocado adiante porque não teria tempo hábil e não seria interessante. E ela [Salazar] é próxima do novo chanceler, Marco Rubio.

P - O senhor deve levar esse pedido a Trump?

EB - Na minha avaliação, existe um risco real de que o Alexandre de Moraes perca o seu visto para entrar nos Estados Unidos, principalmente se aparecer essa conduta brutalmente agressiva, não só contra os brasileiros, mas também contra autoridades americanas. Eu não sei se o Trump vai entender como saudável, como democrática, essa decisão de não deixar o Jair Bolsonaro vir para cá.

P - O senhor deve fazer esse pedido ao Rubio, trazer isso à tona numa conversa?

EB - Não sei. A minha conduta não é pessoal. A minha conduta é sempre de defender os valores da liberdade, da livre iniciativa da não perseguição. Em princípio, eu não tomo nenhuma atitude pensando em me ligar de Alexandre de Moraes. Todas as minhas atitudes são de maneira genérica, abstrata, a fim de frear qualquer tirania.

*

RAIO-X | EDUARDO BOLSONARO, 40

Deputado federal pelo terceiro mandato consecutivo, é o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Formado em direito pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), é escrivão da Polícia Federal. Membro da Comissão de Relações Exteriores, se tornará secretário de Relações Internacionais e Institucionais do PL na próxima semana.