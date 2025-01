Blocos e bancadas moldam nova composição da Câmara de BH

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) só volta a funcionar regularmente em fevereiro, quando a nova composição da Casa, suas comissões e o plenário retomam as atividades. Neste mês inicial de legislatura, porém, as articulações nunca cessaram e o parlamento da capital mineira já está próximo de sua montagem completa com quase todos os vereadores já integrando blocos e bancadas.

Além dos 18 novatos, a nova cara da CMBH também se dá pela formação de blocos e bancadas renovados. Com as movimentações da última semana, 40 dos 41 vereadores já integram um grupo no parlamento. Apenas Janaína Cardoso (União Brasil) segue fora do novo arranjo.

Já estão montados quatro blocos. O ‘BH Democrática’ terá Edmar Branco (PCdoB) como líder e Bruno Miranda (PDT) na vice-liderança. Também com apenas dois integrantes foi formado o bloco ‘Defesa da Família’, composto pela líder Flávia Borja (DC) e o vice-líder Neném da Farmácia (PMN).

O bloco ‘BH merece mais’ será liderado por Loíde Gonçalves (MDB) e ainda conta com seu correligionário Cleiton Xavier (MDB) e Juninho Los Hermanos (Avante). Já o maior bloco da Casa foi também o primeiro a ser formado. O ‘Independência Democrática’ é liderado por Michelly Siqueira (PRD), tem Rudson Paixão (Solidariedade) na vice-liderança e ainda conta com Wagner Ferreira (PV), Wanderley Porto (PRD), Diego Sanches (SDD) e Leonardo Ângelo (Cidadania).

À reportagem, Janaína Cardoso afirmou que não fará parte de nenhum bloco. “Como eu sou a única vereadora do União Brasil, conversei com meu grupo político e decidimos que vou ficar só e usar o tempo do partido para falar em plenário”, afirmou.

Bancadas partidárias

A maior bancada partidária da Câmara de BH é a do Partido Liberal (PL), que conta com o líder Sargento Jalyson e o vice-líder Cláudio do Mundo Novo, além de Marilda Portela, Pablo Almeida, Uner Augusto e Vile dos Santos.

Com quatro vereadores, a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) será liderada por Pedro Patrus e composta também por Luiza Dulci, Pedro Rousseff e Bruno Pedralva. Bráulio Lara será o líder da bancada do Novo, que conta ainda com Fernanda Altoé e Marcela Trópia.

A liderança do Partido Social Democrático (PSD) fica à cargo de Helinho da Farmácia, a vice-liderança será exercida por Helton Junior e a bancada é composta também por Maninho Félix.

Também com três vereadores, a bancada do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) será liderada por Cida Falabella, terá Iza Lourença como vice-líder e Juhlia Santos finalizando a composição.

Podemos e Republicanos fecham os partidos com ao menos três vereadores na bancada. O primeiro conta com José Ferreira (líder), Juliano Lopes e Lucas Ganem; e o segundo com Irlan Melo (líder), Arruda e Osvaldo Lopes.

A bancada do Partido Progressista (PP) conta com a professora Marli e Tileléo e a do União Brasil é composta unicamente por Janaína Cardoso. Além disso, as 12 vereadoras da Casa integram a bancada feminina da Câmara de BH.

Regimento

Além do evidente objetivo de criar grupos de parlamentares para aprovar projetos e negociar pautas na Casa, a criação de blocos e bancadas com lideranças definidas adéqua os vereadores ao regimento da Câmara, que tem funções específicas a eles atribuídas.

Os líderes de bancadas e blocos têm a prerrogativa de usar a palavra a qualquer momento em sessões no plenário e podem falar por até cinco minutos. Cabe também a esses parlamentares indicar membros das comissões permanentes, comissões parlamentares de inquérito (CPIs) e comissões especiais.

O novo presidente da Câmara, Juliano Lopes trabalha com o cronograma de receber dos líderes as indicações para as nove comissões permanentes da Casa até 25 de janeiro. O parlamentar definirá as composições dos grupos que avaliam os projetos antes do envio ao plenário até o fim deste mês.







