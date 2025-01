Podcast discute 40 anos da eleição de Tancredo, polêmica do Pix e Propag

O podcast ‘Política EM Pauta’ desta sexta-feira (17/1) faz um balanço dos principais temas da semana com viagens ao passado, aos Estados Unidos e à Brasília. A segunda edição de 2025 recorda os 40 anos da eleição de Tancredo Neves à Presidência da República; o protagonismo do bolsonarismo mineiro na polêmica sobre o Pix e na comitiva brasileira que se prepara para a posse de Donald Trump em Washington; e a sanção parcial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag).

No primeiro bloco, os participantes Ana Mendonça, Bernardo Estillac e Bruno Nogueira, da editoria de política do Estado de Minas, falam sobre as quatro décadas da eleição de Tancredo Neves, o primeiro civil a ser escolhido para a Presidência da República após 21 anos de ditadura militar (1964-1985).

O segundo bloco é destinado às polêmicas envolvendo o Palácio do Planalto e às informações desencontradas sobre os movimentos do governo federal para monitorar transações financeiras. Com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em destaque, o programa também comenta a ida de parlamentares mineiros à posse do presidente americano Donald Trump.

O bloco final fala sobre a sanção parcial de Lula ao Propag. Com a aprovação dada ao cerne do projeto articulado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os repórteres comentam a crítica do governador Romeu Zema (Novo) aos vetos presidenciais e os impactos do projeto entre a política e os aspectos técnicos.