Pedro Rousseff propõe ensino 'anti-fake news' nas escolas de BH

O vereador Pedro Rousseff (PT) apresentou um projeto de lei, na noite dessa quinta-feira (16/1), para instituir o ensino "anti-fake news" nas escolas municipais de Belo Horizonte. O objetivo da proposta, segundo o parlamentar, é "promover a alfabetização midiática e a formação de estudantes com capacidade crítica para identificar, analisar e combater a desinformação".

A apresentação do projeto ocorre após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicar um vídeo sobre as regras de fiscalização do Pix, que posteriormente foram revogadas. Em menos de 24 horas o vídeo alcançou 150 milhões de visualizações no Instagram.

Ao Estado de Minas, o vereador disse que a proposta já estava sendo construída, mas que depois do vídeo sentiu a necessidade de colocar em prática. "A maneira mais eficaz de combater a mentira é instruindo as pessoas. Principalmente os mais jovens, pois aí teremos as próximas gerações treinadas contra isso", disse à reportagem.

Ainda conforme o parlamentar, o projeto tem como modelo a Finlândia, onde o ensino já ocorre desde 2017. "Na Finlândia, foi introduzida uma disciplina de 'Alfabetização Midiática' no currículo, que se mostrou efetiva em garantir que crianças e jovens reconheçam notícias falsas – o país figura no 1º

lugar entre 41 nações europeias em matéria de resiliência contra a desinformação", informa a justificativa da proposta apresentada.

Segundo o projeto, ações pedagógicas envolverão a compreensão do funcionamento dos meios de comunicação; a identificação de elementos característicos de fake news e técnicas de manipulação de conteúdos; o desenvolvimento de habilidades de checagem de informações e verificação de fontes; a promoção de pensamento crítico e do debate qualificado sobre temas de relevância pública; e ainda a utilização consciente e segura das redes sociais e de plataformas digitais.