Bolsonaro diz que negativa de Moraes sobre passaporte é 'grave decepção'

Lara Perpétuo - Correio Braziliense

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou no X, na tarde desta quinta-feira (16/1), declaração sobre a decisão negativa do ministro Alexandre de Moraes em relação ao pedido de comparecer à posse de Donald Trump, nos Estados Unidos. De acordo com comunicado, medida é "grave decepção — não apenas para o Presidente Bolsonaro, mas para os milhões de brasileiros que ele representa e para a duradoura amizade entre o Brasil e os Estados Unidos".

"O convite do Presidente Trump a Bolsonaro simboliza os profundos laços entre duas das maiores democracias das Américas", diz a nota. "A decisão de impedir Bolsonaro de participar deste evento tão importante diminui a posição do Brasil no cenário global e envia uma mensagem preocupante sobre o estado da democracia e da justiça em nosso país."

- A decisão de hoje de Alexandre de Moraes de negar o pedido do Presidente Jair Bolsonaro para comparecer à histórica posse do Presidente @realDonaldTrump é uma grave decepção — não apenas para o Presidente Bolsonaro, mas… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 16, 2025

