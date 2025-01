Bolsonaristas querem que Trump cancele visto de Moraes

Um grupo de parlamentares bolsonaristas quer pedir ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que cancele o visto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O republicano vencedor das eleições de novembro retorna à Casa Branca no próximo dia 20 de janeiro.

Esses parlamentares que querem proibir a entrada de Moraes nos Estados Unidos, inclusive, devem participar da cerimônia de posse de Trump. A informação foi divulgada pela jornalista Débora Bergamasco, da CNN Brasil.

A avaliação do grupo é a de que o recente imbróglio envolvendo Moraes e o bilionário Elon Musk, dono da rede social X e futuro chefe do departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, criado por Trump para acomodar o aliado, facilite o cancelamento do visto do magistrado brasileiro.

Nessa quarta-feira (8/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que foi convidado para posse de Trump. Segundo o antigo mandatário, sua defesa já acionou o ministro Moraes para liberar o passaporte dele e permitir a viagem.

O documento do ex-presidente havia sido apreendido no ano passado como parte do inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado antes da posse de Lula (PT). As investigações resultaram em um pedido de indiciamento da Polícia Federal (PF) contra Bolsonaro por crimes que podem chegar em 28 anos de prisão.

Bolsonaro classificou a posse de Trump como um “importante evento histórico” e agradeceu ao filho 03, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pela relação com a família do republicano. "Muito honrado em receber do presidente dos EUA, Donald Trump, convite para sua posse e de seu vice-presidente, JD Vance, no próximo dia 20", escreveu.

A defesa do ex-presidente já fez sucessivos pedidos para que o documento fosse devolvido, mas em todas as ocasiões Moraes negou a entrega do passaporte.