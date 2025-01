O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para viajar aos Estados Unidos e participar da posse do presidente eleito, Donald Trump, marcada para o próximo dia 20. Atualmente, Bolsonaro está com o passaporte retido e proibido de sair do Brasil devido às investigações sobre a tentativa de golpe em 2022, que envolvem o ex-presidente e seus aliados.

Na manhã desta quarta-feira (8/1), Bolsonaro disse, pelas redes sociais, que o pedido já foi encaminhado ao STF pelo advogado Paulo Bueno. "Meu Advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o Ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico", escreveu.



Bolsonaro também afirmou que ficou "honrado" com o convite para participar da posse. Ele também agradeceu ao seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pela interlocução com a família do presidente eleito Donald Trump.







- Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, @realDonaldTrump, convite para a sua posse e de seu Vice Presidente @JDVance , no próximo dia 20/JAN.



- Agradeço a meu filho, o Deputado Federal @BolsonaroSP, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do Presidente… pic.twitter.com/OTc71wxa3P — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 8, 2025

Passaporte retido

Retido desde fevereiro do ano passado, o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece sob restrição por decisão judicial. Em ocasiões anteriores, pedidos similares para reaver o documento foram negados pelo Supremo Tribunal Federal.

A devolução do passaporte depende de uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga a tentativa de golpe em 2022, ou de uma deliberação colegiada da Primeira Turma do STF, responsável por analisar os recursos relacionados ao caso.

Em abril do ano passado, Moraes já havia rejeitado um pedido do ex-presidente para recuperar o passaporte. Na ocasião, Bolsonaro buscava autorização para viajar a Israel, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O argumento, apresentado pela defesa, não foi aceito pelo magistrado.