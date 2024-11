Em 8 de janeiro de 2023, milhares de manifestantes, instigados por discursos de ódio e desinformação, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF em um dos episódios mais sombrios da história recente do Brasil.

A Polícia Federal decidiu indiciar 37 pessoas por participação em uma tentativa de golpe de Estado e por integrar uma organização criminosa. As informações foram obtidas pelo Correio Braziliense junto a fontes na corporação. O relatório final do inquérito que investiga os atentados de 8 de janeiro e articulação de um plano golpista deve ser entregue hoje no Supremo Tribunal Federal (STF). Veja a lista completa no fim da matéria.

Entre os indiciados, devem estar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, e Augusto Heleno, de acordo com autoridades ligadas ao caso. O relatório detalha como atuou uma organização criminosa para tentar impedir que o resultado das eleições fosse oficializado.

De acordo com a corporação, em 2022, foi colocado em prática um minucioso planejamento para tentar impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice, Geraldo Alckmin. Também foram planejados ataques contra ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com informações apresentadas no documento, Bolsonaro sabia do planejamento para tentar tomar o poder e chegou a editar uma minuta golpista que seria decretada para dar aparente legalidade aos atos inconstitucionais.

A PF afirma que ele também sabia do plano para tentar matar o presidente Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A corporação aponta o envolvimento de militares do alto escalão do Exército no plano golpista. A partir das informações que serão enviadas ao gabinete de Moraes, o magistrado deve pedir manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Cabe ao órgão apresentar denúncia contra os acusados, se entender que os fatos narrados representam crime.

Eles são acusados de:

Golpe de estado: 4 a 12 anos de prisão;

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 a 8 anos de prisão;

Integrar organização criminosa: 3 a 8 anos de prisão.





Indiciados pela Polícia Federal

AILTON GONÇALVES MORAES BARROS



ALEXANDRE CASTILHO BITENCOURT DA SILVA



ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM



ALMIR GARNIER SANTOS



AMAURI FERES SAAD



ANDERSON GUSTAVO TORRES



ANDERSON LIMA DE MOURA



ANGELO MARTINS DENICOLI



AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA



BERNARDO ROMAO CORREA NETTO



CARLOS CESAR MORETZSOHN ROCHA



CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI



CLEVERSON NEY MAGALHÃES



ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA



FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS



FILIPE GARCIA MARTINS



FERNANDO CERIMEDO



GIANCARLO GOMES RODRIGUES



GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA



HÉLIO FERREIRA LIMA



JAIR MESSIAS BOLSONARO



JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA



LAERCIO VERGILIO



MARCELO BORMEVET



MARCELO COSTA CÂMARA



MARIO FERNANDES



MAURO CESAR BARBOSA CID



NILTON DINIZ RODRIGUES



PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO



PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA



RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA



RONALD FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR



SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS



TÉRCIO ARNAUD TOMAZ



VALDEMAR COSTA NETO



WALTER SOUZA BRAGA NETTO



WLADIMIR MATOS SOARES