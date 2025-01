Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (9/1)

O governador Romeu Zema (Novo) sancionou nesta quinta-feira (9/1) o reajuste das alíquotas de contribuição do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). O texto, aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no fim do ano passado, eleva o piso de contribuição de R$ 33,02 para R$ 60, enquanto o teto passa de R$ 275,15 para R$ 500. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado e entra em vigor em abril.





De acordo com o governo mineiro, as mudanças visam garantir a sustentabilidade financeira do Ipsemg, que atende cerca de 820 mil servidores. O objetivo é aumentar a arrecadação em R$ 770 milhões por ano e reestruturar o instituto, melhorando os serviços de saúde oferecidos.

Com o texto, a alíquota básica de contribuição à assistência à saúde do Ipsemg é de 3,2% sobre a remuneração, pensões, décimo terceiro salário e outros benefícios, tanto para titulares quanto para dependentes. Para servidores ou dependentes com mais de 59 anos, há um acréscimo de 1%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O desconto será feito diretamente na folha de pagamento, e garante acesso a serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

Confira as principais mudanças: