Flávio Bolsonaro processa Haddad por acusações sobre rachadinhas

Flávio Bolsonaro (PL) entrou com uma ação na Justiça do Distrito Federal nesta quinta-feira (16/1), contra Fernando Haddad, após o ministro da Fazenda relembrar o caso das rachadinhas durante uma coletiva que anunciou a revogação do monitoramento do Pix.

Na quarta-feira (15/1), após pressão da oposição, com discursos falsos e tendenciosos nas redes sociais, o governo federal recuou e suspendeu a norma da Receita Federal que tratava do monitoramento do Pix em transações acima de R$ 5 mil.

Haddad, ao justificar a revogação, mencionou que Flávio foi acusado de prática de rachadinhas (peculato) e enriquecimento ilícito. O ministro afirmou que a Receita Federal identificou “movimentações absurdas” nas contas do senador.

O caso das “rachadinhas” tramitou por anos na Justiça do Rio de Janeiro, mas foi arquivado em maio de 2022.

Flávio Bolsonaro alegou no processo contra Haddad que as afirmações são falsas e que “visam desviar a atenção de críticas à política econômica do governo”.

O senador solicitou uma indenização no valor de 40 salários mínimos, equivalente a R$ 60.720, afirmando que sua “honra e reputação foram gravemente atingidas” pelas declarações.