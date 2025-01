Trump cria sua própria criptomoeda e vê valorização de 574% em 12 horas

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na madrugada deste sábado (18/1) a criação de uma criptomoeda com seu nome. Classificada como memecoin, esse tipo de moeda é inspirada em piadas da internet, mas acaba se transformando em ativo financeiro, uma vez que as negociações em série valorizam seu preço.

O visual da memecoin de Trump, por exemplo, é uma foto em que o republicano aparece com o pulso erguido com a palavra "fight" (lute, traduzido do ingês) sobreposta três vezes. A imagem faz referência a momentos após o americano ser alvo de um atentado a tiros na Pensilvânia em julho do ano passado.

"Meu novo Meme Oficial do Trump está aqui! É hora de celebrar tudo o que representamos: vencer! Junte-se à minha Comunidade Trump muito especial. Obtenha seu $Trump agora", escreveu o republicano em sua conta no X, ex-Twitter.

De acordo com a plataforma CoinGecko, a moeda de Trump era vendida por US$ 29 (R$ 176), por volta das 12h30 (horário de Brasília) deste sábado, uma valorização de 574% em relação ao seu preço inicial.

De acordo com o site criado por Trump para apresentar detalhes da moeda, existem 200 milhões de $TRUMP disponíveis para serem comercializadas neste sábado, mas a ideia é que o número suba para um bilhão nos próximos três anos.

"Em 13 de julho de 2024, o Presidente Trump enfrentou a morte e levantou-se lutando! Com o punho no ar e o icônico grito de guerra LUTE LUTE LUTE, o Presidente Trump mostrou ao mundo do que é feito um LÍDER. Sua força e coragem incendiaram um movimento, tornando-se o meme mais memorável do século", diz a página.

"Agora, você pode ter sua parte na história. Este Meme do Trump celebra um líder que não recua, independentemente das adversidades. Junte-se à Comunidade Trump, estamos todos lutando pelo que importa", acrescenta.

Essa não é a primeira criptomoeda que faz alusão a Trump, ainda que seja a primeira a ser lançada pelo próprio presidente eleito. Já existe, por exemplo, a Maga, acrônimo para "make America great again", slogan da primeira campanha de Trump à Casa Branca.

Criptomoedas

Trump é um forte aliado do mercado de criptomoedas. A criação de seu memecoin, aliás, ajudou a impulsionar a criptomoeda americana Solana, uma vez que a $TRUMP foi criada na plataforma de blockchain Solana. De acordo com a CoinGecko, a Solana valorizou 13,7% nas últimas 24 horas, sendo comercializada a US$ 247 (R$ 1.497).

Ainda durante a campanha presidencial, o republicano disse que, se eleito, seu governo criaria uma reserva de bitcoins, assim como os Estados Unidos já fazem com petróleo. A ideia foi enfatizada novamente no final de 2024, em entrevista à CNBC.

Mas, segundo reportagem do New York Post publicada na quinta-feira (16/1), Trump cogita priorizar criptomoedas americanas no fundo de reserva a ser criado por seu governo. Se assim for confirmado, as criptomoedas que mais poderiam valorizar seriam a própria Solana, além de USD Coin e XRP. De acordo com a publicação, o republicano se encontrou com os fundadores dessas moedas nas últimas semanas e está receptivo à ideia.

Nos próximos dias, Trump deve editar um decreto que cria o conselho consultivo das criptomoedas, segundo a Bloomberg. O órgão, que pode ter até 20 membros, aconselhará o governo quanto a práticas favoráveis a esse mercado.

Assessores de Trump também discutiram o uso de um decreto para obrigar a SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA, a rescindir uma norma de 2022 conhecida como "SAB 121", que teria deixado um custo muito elevado para que empresas, em especial os bancos, tivessem criptomoedas em nome de terceiros.

Trump também deve decretar o fim da "Operação Choke Point 2.0", termo que os executivos do setor usam para descrever o que veem como um esforço combinado dos reguladores bancários para sufocar companhias de criptomoedas e levá-las para fora do sistema bancário tradicional.