Comércio de Minas Gerais está otimista para o primeiro semestre de 2025

O comércio em Minas Gerais se mostra otimista quanto ao desempenho de vendas para o primeiro semestre de 2025. Estudo realizado pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/MG) mostra que 58,4% dos empresários consultados projetam resultados ainda melhores que o segundo semestre de 2024, período em que 55,1% disseram que alcançaram as expectativas de vendas, contra 42,8% que não alcançaram.

A pesquisa da Fecomércio/MG ainda revela que 43,2% dos 421 empresários ouvidos entre os dias 2 e 9 de janeiro acreditam que 2025 será um ano de estabilidade no comércio e melhora nas vendas. A expectativa positiva foi justificada pela esperança/otimismo (63,8%), aquecimento do comércio (23,2%) e ações da loja (13,4%).

O otimismo também pode ter relação com o bom desempenho do segundo semestre do ano passado comparado com o mesmo período de 2023, quando o volume de vendas aumentou para 34% das empresas, com incremento de 20% para 31,5% delas. Mas, para 33,3% delas, as vendas foram piores, sendo que a maior queda relatada (para 29,3%) está na faixa entre 11% e 20%.

Já os empresários que não se mostram otimistas com o primeiro semestre de 2025 justificam isso pelo preço alto dos produtos (31,6%), o momento econômico do país (27,8%), o momento político do país (12,8%) e o endividamento do consumidor (12,4%).

“Esse aumento no otimismo é em parte decorrente da confiança nas estratégias comerciais, que utilizam métodos de comunicação que superam limites físicos e geográficos. Isso permite que os setores de comércio, serviços e turismo impulsionem suas vendas, fidelizem clientes e evidenciem seus diferenciais no mercado, tanto em relação aos produtos quanto ao atendimento”, explica Fernanda Gonçalves, economista da Fecomércio/MG.

Datas especiais aquecem o comércio

Para 31,9% dos empresários que participaram da pesquisa, as datas comemorativas do primeiro semestre de 2025 terão melhor resultado que no ano passado. Para 17,7%, os resultados serão iguais. O Dia das Mães será a data comemorativa mais relevante para o comércio nesse período para 64,3% das empresas, seguido pelo carnaval (36,1%), Dia dos Namorados (25,6%) e Páscoa (11,9%).

Entre as ações que as lojas pretendem executar para impulsionar as vendas neste semestre estão a divulgação/propaganda (43,9%), promoções (39,7%) e atendimento diferenciado (10,5%).

A economista da Fecomércio/MG explica que, apesar dos desafios econômicos e políticos enfrentados pelos empresários, as datas comemorativas despertam emoções na população e impactam positivamente os setores de varejo, comércio, serviços e turismo.

As modalidades de pagamento que serão mais utilizadas no primeiro semestre do ano são:

Cartão de crédito parcelado: 47,3%;

Pix: 19,2%;

Cartão de crédito à vista: 14,3%;

Cartão de débito: 7,6%;

Crediário/Carnê: 5,2%;

Dinheiro: 3,3%.

