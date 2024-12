Nadim Donato

Presidente da Fecomércio MG

Nossa trajetória de dois anos e meio à frente da Fecomércio MG vem marcada por experiências que valem a pena ser compartilhadas, por irem muito além da também incomparável jornada pessoal que cumprimos neste período como presidente da Federação. O setor produtivo do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais é fomado pelas cerca de 750 mil empresas que representamos. Isso significa quase 1 milhão de negócios em Minas Gerais, que geram aproximadamente 64% do PIB mineiro por meio de nossas valorosas micro, pequenas, médias e grandes empresas.



Em 2024, nosso setor abriu sete em cada dez vagas de emprego em Minas Gerais – os números falam por si. Mas especialmente nesta época do ano, em que tendemos quase inevitavelmente à reflexão, é devido lembrar que o comércio existe em função das pessoas.



São as pessoas que, livres em suas ações, estabelecem trocas e transações comerciais norteadas por seus interesses e desejos. São essas milhões de trocas feitas, em todos os dias do ano, que permitem dimensionar o alcance do comércio tanto na economia do estado quanto na vida das pessoas.



Neste final de ano, e a caminho do terceiro na gestão da Fecomércio MG, podemos dizer, com bastante orgulho e responsabilidade, que o papel da nossa entidade se relaciona com o destino de milhões de pessoas de Minas Gerais. Mais diretamente, são 750 mil empresas que sustentam famílias e que cuidam destas famílias com os serviços sociais de qualidade oferecidos pelo Sesc e pelo Senac – e aí já estamos falando do comércio como um sistema que é o Sistema Fecomércio MG. Governo, imprensa e nossos empresários confirmam que nesses dois anos e meio temos trabalhado na reconstrução da Fecomércio MG. Temos sido saudados por isso.



A princípio, como o objetivo do trabalho à frente desta instituição de 86 anos se guia pela obtenção de resultados para o nosso setor, agradecemos gentilmente o elogio e seguimos adiante. Por outro lado, é preciso entender que o elogio importa porque visa saudar o restabelecimento da voz de um setor de imensa importância para o estado de Minas Gerais e sua gente.



E, mais uma vez, frisamos: a reconstrução da Fecomércio MG tem sido feita com as pessoas certas. Pessoas que estão no empresariado, nos sindicatos filiados, na imprensa, no governo e nas pessoas que estão na liderança de outros setores essenciais ao desenvolvimento como Faemg e Fiemg. Todas essas pessoas se somam à Fecomércio MG para juntos a conduzirmos cada vez mais forte rumo ao futuro.

Um feliz Natal e grandioso 2025 a todos!