Sephora, rede de cosméticos de luxo, recebe notificação do Procon

A rede de lojas de cosméticos Sephora foi notificada pelo Procon de São Paulo, nessa terça-feira (14/1), por acumular mais de 1.400 críticas registradas no órgão entre novembro do 2024 e janeiro deste ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As reclamações documentadas se referem à Black Friday, que ocorreu em novembro do ano passado, sob as alegações de que as compras online realizadas no período não estariam sendo entregues.

No site de avaliações de serviços empresariais Reclame Aqui, a empresa recebeu mais de 9 mil queixas relacionadas à data - um aumento de 88% em relação à média da empresa nos últimos seis meses.

Segundo o Procon-SP, apesar de alguns casos ainda estarem dentro do prazo de manifestação, outros já se esgotaram, sem que o problema tenha sido resolvido. A notificação é o primeiro passo de uma ação fiscalizatória por parte do órgão e ainda pode resultar em sanções (como multas, por exemplo).



O Procon-SP exigiu explicações sobre:

o período em que a Sephora realizou sua promoção de "Black Friday";



quantidade de produtos entregues fora do prazo informado ao consumidor e o motivo da demora;



quantos pedidos foram cancelados e como os valores pagos foram devolvidos;



quais as medidas adotadas e os canais de atendimento disponibilizados para atender às reclamações feitas desde a data.

Sephora responde

A Sephora terá sete dias para responder às indagações do Procon. Ao ser procurada pelo Estado de Minas, a empresa de cosméticos disse que responderá "a todos os questionamentos dentro do prazo estabelecido pelo órgão competente" e pede desculpas pelas falhas.

Confira a nota na íntegra:



"A Sephora Brasil está ciente da notificação e reforça que responderá a todos os questionamentos dentro do prazo estabelecido pelo órgão competente.



A satisfação e experiência do cliente são uma prioridade para nós, por isso, pedimos desculpas pelos transtornos causados aos nossos clientes devido a uma falha em nossa cadeia logística.



Estamos oferecendo reembolsos integrais para todas as compras canceladas e trabalhando ativamente para resolver os casos de todos os clientes cujos pedidos foram, infelizmente, impactados em decorrência disso. Alinhados ao nosso compromisso com cada um de vocês, também reforçamos nossas equipes de atendimento e seguimos fortalecendo essa frente para oferecer total assistência.



Mais uma vez, reforçamos que estamos totalmente comprometidos em resolver essa situação."



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata