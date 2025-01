Índice de Confiança do Consumidor de BH teve alta recorde em dezembro

O Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte (ICC-BH) fechou dezembro com alta expressiva. A elevação foi de 9,37%, a maior de 2024. Para efeito de comparação, no mesmo período de 2023, o aumento havia sido de 4,34%.

Com o resultado registrado em dezembro, o ICC-BH chegou a 43,61 pontos, em uma escala de 0 a 100: trata-se do maior valor registrado em 2024. No entanto, no resultado acumulado ao longo de todos os meses do ano passado, houve uma diminuição de 0,42%.

Diogo Santos, economista do Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas (Ipead) da UFMG, destaca a elevação do ICC-BH. "Em dezembro, há fatores que causam essa alta. Mas, em 2024, essa alta foi muito expressiva", avalia. Dentre essas variáveis apontadas pelo especialista, estão o pagamento do 13º salário e a contratação temporária de funcionários, que provocam uma injeção de renda na população.

"Esses fatores atuaram com uma intensidade maior em 2024", opina Santos. Por outro lado, o economista lembra que, ao longo do ano passado, houve queda no índice de desemprego, fator mais perene que também ajuda a explicar a alta expressiva do ICC-BH. "Isso aumenta a segurança das famílias em relação à economia", acrescenta.

Outro fator apontado pelo especialista do Ipead é o preço da energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira verde para as contas de luz, o que significa que os consumidores não estão pagando valores adicionais. "A energia elétrica impacta nos preços de vários outros produtos consumidos pelas famílias", esclarece Santos.

Para o economista, a diminuição muito pequena acumulada ao longo do ano aponta para um cenário de estabilidade do ICC-BH. Ele pondera que, por um lado, ocorreu uma melhora na percepção econômica sobre o país, mas, por outro, houve uma queda em relação às expectativas familiares, que, a grosso modo, é o modo como as famílias se veem na economia.

"Temos um nível de endividamento das famílias que ainda é elevado. Não tão elevado quanto no período da pandemia, mas, ainda, elevado", conclui Santos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia