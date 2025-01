Vereador de BH posa ao lado de foragido nos EUA e provoca: 'Xupa, Xandão'

O vereador de Belo Horizonte Vile Santos (PL) está nos Estados Unidos para acompanhar a posse do presidente Donald Trump (Republicanos) e publicou nas redes sociais uma foto com o blogueiro e foragido da Justiça brasileira, Allan dos Santos. O parlamentar aproveitou para alfinetar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com a legenda “Xupa Xandão”.

Allan dos Santos é fundador do canal Terça Livre e está foragido nos EUA desde 2021, investigado nos inquéritos que apuram a organização de atos antidemocráticos e de ataques a autoridades. Ele também é alvo de outra investigação da Corte sobre o financiamento desses atos. Em 2022, foi condenado a cumprir pena de detenção em regime inicial aberto por 1 ano e 7 meses pelo crime de calúnia.

O clique não foi o único envolvendo Vile a chamar atenção nas redes sociais. Acompanhado do deputado estadual Bruno Engler (PL), o vereador estendeu uma faixa nas ruas de Washington com uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado de Trump com a frase “Nós voltaremos em 2026”. Vale ressaltar que Bolsonaro está inelegível até 2030, portanto, não deve disputar o pleito em 2026.

