Tarcísio de Freitas comemora posse de Trump: 'Grande dia!'

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou as redes sociais para celebrar a posse do presidente norte-americano Donald Trump nesta segunda-feira (20/1).

O governador, que é ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL), aparece colocando um boné com o lema "Make America Great Again" usado pelo político norte-americano durante a campanha eleitoral.

O governador ainda fala "grande dia!", expressão usada por Bolsonaro para celebrar êxito de aliados ou infortúnios de opositores.

O vídeo também foi acompanhado da música YMCA do grupo Village People, muito usado durante a campanha do presidente norte-americano. O grupo inclusive chegou a se apresentar durante a posse de Trump.

Diversos políticos brasileiros apoiadores de Bolsonaro foram aos Estados Unidos prestigiar a posse do presidente norte-americano, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL) e o vereador belo-horizontino Vile (PL).

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi acompanhada por Bolsonaro até o aeroporto onde embarcou para Washington.

Bolsonaro, que alegou estar muito excitado com o convite para a posse, chegando inclusive a afirmar que não iria precisar mais tomar Viagra, chorou por não poder ir ao evento.