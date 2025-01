Bolsonaro compara fiscalização do Pix a interesse amoroso velado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comparou nesta segunda-feira (20/1), o interesse do governo em aumentar a fiscalização do Pix com o interesse romântico que os homens teriam ao enviar flores a uma mulher. Segundo o ex-presidente, ninguém manda flores a uma mulher sem ter uma intenção oculta.

“(Quando o governo) faz uma instrução normativa, ele quer alguma coisa. Ninguém manda flores, nós homens, para as mulheres se nós não temos alguma intenção com elas. Namorar, (se está) apaixonado, a não ser que seja aniversário dela, outra data qualquer”, disse Bolsonaro ao canal AuriVerde Brasil.

“O Jair Bolsonaro que criou o Pix, o Lula começou a preparar o clima para todos que ganhavam mais que R$ 5 mil por mês, de uma forma de outra terem um encontro com o erro”, emendou.

O ex-presidente se referia à normativa da Receita Federal que aumentava a fiscalização sobre as transações financeiras, incluindo o Pix. Com uma forte atuação nas redes sociais, a oposição conseguiu pressionar o governo a voltar atrás, o que foi visto por especialistas como um tiro no pé.

Bolsonaro não criou o Pix

A afirmação de Bolsonaro sobre ter criado o Pix é falsa. Em 2022, o então candidato usou o Pix como um dos trunfos de seu governo, mas quando a ferramenta foi lançada, em 2020, Bolsonaro não sabia do que se tratava.

Em 5 de outubro daquele ano, cerca de um mês antes do lançamento do Pix, Bolsonaro foi elogiado por um apoiador na saída do Palácio da Alvorada pela iniciativa. Ele confundiu o Pix com um assunto de aviação civil e, quando corrigido pelo apoiador, disse não ter tomado conhecimento.

Na campanha eleitoral de 2022, o sindicato dos servidores do Banco Central (Sinal) rebateu as falas de Bolsonaro sobre o assunto depois de uma entrevista do então presidente ao Jornal Nacional.

“O candidato Jair Bolsonaro em entrevista ontem ao Jornal Nacional disse que seu governo criou o Pix, o que não é verdade. Tal sistema de pagamento instantâneo foi criado e implementado pelos Analistas e Técnicos do Banco Central do Brasil – ou seja, por servidores concursados de Estado, não pelo atual governante ou por qualquer outro governo”, disse o Sinal.

“A portaria do Banco Central nº 97.909 (PDF, 582 kB), que instituiu o grupo de trabalho para desenvolver uma ferramenta interbancária de pagamento instantâneo, foi publicada em 3 de maio de 2018, muito antes da eleição do atual governo”, explicou o sindicato na época.