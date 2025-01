'Posso fugir agora', afirma Bolsonaro em crítica a Alexandre de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista ao AuriVerde nesta segunda-feira (20/1), que pode "fugir agora" do Brasil, caso quisesse. Devido as investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela apreensão do passaporte do ex-presidente para evitar uma eventual fuga.

Ele criticou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de não devolver o seu passaporte, o que impediu que ele fosse à posse do presidente norte-americano Donald Trump.

"Eu não sou réu. Posso fugir agora, qualquer um pode fugir", afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou que foi convidado para o evento, mas Moraes pediu que ele comprovasse. O líder de extrema direita apresentou um e-mail enviado pelo Comitê de Posse Presidencial, o que não foi aceito como um convite formal.

Trump chegou a convidar chefes de Estado e líderes de extrema-direita de diversos países do mundo. Entre os convidados estavam o presidente chinês, Xi Jinping; o presidente argentino Javier Milei; o político inglês Nigel Farage; entre outros.

Bolsonaro argumentou na entrevista que tem um bom relacionamento com a família Trump e que a imprensa do mundo divulgou que ele foi impedido de comparecer devido a decisão de um juiz.

Diversos periódicos internacionais publicaram que Jair Bolsonaro havia dito que foi um dos convidados à posse do americano Trump.