Bolsonaro chora e come MCDonalds na posse de Trump

Impedido de viajar pelo STF, Jair Bolsonaro acompanhou de Brasília a posse de Donald Trump. Cercado de deputados e do filho Carlos, que fez questão de mostrar nas redes sociais as lágrimas do pai ao ver o americano na TV, o ex-presidente comeu um sanduíche do MCDonalds, acompanhado de torta de maçã.

Um dos deputados, ao tentar mostrar que Bolsonaro falava com um grupo nos Estados Unidos, por celular, acabou apresentando uma cena pitoresca. O ex-presidente descalço, com os pés em cima da mesa. Vestindo uma camiseta amarela da cor da bandeira nacional e calças jeans, era o extremo oposto do black-tie de Eduardo Bolsonaro ou o longo de Michelle.

Diante do palco do baile de gala, Michelle também mostrou a foto do marido. A ex-primeira-dama foi ao Starlight Ball com o enteado Eduardo e a mulher, Heloisa, e o ex-ministro Gilson Machado e o filho dele.