Novo x PSDB: o embate entre Simões e Aécio pela Cidade Administrativa

A tempestade que atingiu Belo Horizonte na quarta-feira (29/1) não apenas causou danos nos prédios da Cidade Administrativa, mas também desencadeou um confronto entre o Novo e o PSDB. Com janela arrancada, estacionamentos alagados e paredes desmoronando, a chuva evidenciou falhas estruturais nos edifícios da sede do governo de Minas Gerais. O vice-governador Mateus Simões (Novo) acusou a gestão de Aécio Neves (PSDB) pela fragilidade das construções, enquanto o PSDB devolveu a culpa à falta de manutenção no governo atual.

Em coletiva de imprensa, Simões, que é apontado como possível sucessor de Romeu Zema (Novo) nas eleições de 2026, criticou a construção do complexo e ironizou a escolha do terreno. “Os governos passados resolveram construir a Cidade Administrativa em cima de um brejo. Um ótimo lugar para erguer uma edificação. Parabéns para os que tiveram essa ideia e para os que, muito porcamente, executaram a obra, causando prejuízo todos os anos ao governo”, disse.

Ele também mencionou que há processos em andamento contra as construtoras responsáveis e cobrou a responsabilização dos envolvidos. “Esperamos que, em algum momento, a Justiça se sensibilize e puna os responsáveis políticos por esse despautério.”



Após a coletiva, o PSDB se manifestou por meio de uma nota oficial, acusando o governo Zema de negligenciar a manutenção dos prédios da sede do governo. “A Cidade Administrativa foi inaugurada há 15 anos e, como qualquer outro prédio público, precisa de manutenção adequada, o que é responsabilidade das autoridades competentes”, afirmou o partido, classificando as declarações de Simões como uma tentativa de desviar a atenção da falta de conservação nas instalações.

Embora não tenha citado diretamente Aécio Neves ou o PSDB durante a fala, o vice direcionou os xingamentos ao grupo, já que a Cidade Administrativa foi um projeto iniciado durante o governo tucano, sendo inaugurada em 4 de março de 2010.





Batizada em homenagem ao avô de Aécio, Tancredo Neves, a obra enfrenta, desde então, uma série de problemas estruturais, como alagamentos e falhas no funcionamento de elevadores. Frequentemente criticada, especialmente por opositores aos tucanos, a construção é acusada de ter sido marcada por sobrecustos e fragilidade na execução.

Apesar das críticas, Simões foi filiado ao PSDB por 19 anos, entre 1997 e 2016, período em que o governo de Aécio Neves planejou e licitou a construção da Cidade Administrativa. O vice, pré-candidato ao governo de Minas, tem substituído o atual governador em coletivas de imprensa, buscando maior visibilidade.

Recentemente, Aécio Neves declarou que poderia ser candidato ao governo de Minas em 2026, com os tucanos entrando na disputa mais uma vez.

O Estado de Minas entrou em contato com os deputados Aécio Neves e Paulo Abi Ackel (PSDB), presidente do partido em Minas, mas ambos se pronunciaram apenas por meio de suas assessorias de imprensa, afirmando que responderam exclusivamente à nota oficial. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações adicionais.

Não é a primeira vez

A troca de farpas entre o vice-governador Mateus Simões e o PSDB, em meio à tempestade, não é um episódio isolado, mas uma estratégia recorrente do governo de Romeu Zema: atacar as gestões anteriores.

O ex-governo de Fernando Pimentel (PT), por exemplo, tem sido frequentemente responsabilizado por Zema pela atual dívida de Minas. O petista, inclusive, se tornou alvo constante de críticas e ataques por parte do Novo, especialmente quando Zema realiza o pagamento de servidores.

Para se referir ao seu antecessor, o chefe do Executivo mineiro adota um bordão característico: “O governo PT, Pimentel...”

Aécio Neves, por sua vez, também se tornou alvo de críticas contundentes do vice-governador, que em dezembro do ano passado, acusou de deixar um legado de escândalos e um Estado com "manchetes vergonhosas".

Essa troca de acusações tem se intensificado, com o PSDB e o Novo agora trocando farpas sobre a disputa interna pela candidatura ao Governo de Minas em 2026.

Vistoria



Diante da situação, a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) solicitou vistorias emergenciais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para avaliar os danos na Cidade Administrativa e elaborar um plano de contingência. Ela também requisitou medidas de prevenção e reparação para evitar novos incidentes, alertando para os riscos enfrentados pelos servidores devido à precariedade da estrutura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia