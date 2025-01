Eduardo Bolsonaro diz que momento não é ideal para impeachment de Lula

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) avaliou que o momento não é o melhor para que seja aberto um processo de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas afirmou que, caso haja pressão popular, o cenário pode ser mais favorável à manobra.

"Nas duas oportunidades em que tivemos impeachment no Brasil, com Fernando Collor e Dilma Rousseff, em ambos existia uma combinação de fatores, crise econômica e baixa popularidade do presidente", afirmou Eduardo.

Bolsonaro enfatizou que a piora da economia, o deve ocorrer nos próximos meses, e problemas recentes, como a polêmica do Pix, podem pressionar ainda mais o presidente da Câmara dos Deputados a colocar o pedido para votação.

Diversos parlamentares bolsonaristas vêm recolhendo assinaturas - segundo eles, já são mais de 100 -, para abertura de um processo de impeachment.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), autor do pedido de afastamento de Lula do cargo, afirmou que o petista cometeu crime de pedalada fiscal e o comparou com o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que teve 47 assinaturas.

Seria necessário que o presidente da Câmara decida que a matéria avance, e, em seguida, que, no mínimo, 171 deputados no plenário apoiem a continuidade.

Arthur Lira (PP-AL) deixa o cargo de presidente da Casa e tem como possíveis substitutos os deputados federais Hugo Motta (Republicanos-PB), que aglutinou apoio tanto dentro do Partido dos Trabalhadores como a aliados de Jair Bolsonaro, e Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ).