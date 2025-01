Eduardo Bolsonaro ficará com Comissão de Relações Exteriores da Câmara

Um dos citados por Jair Bolsonaro para ser candidato à Presidência da República em seu lugar em 2026, Eduardo Bolsonaro terá um bom palanque para fazer campanha no ano pré-eleitoral.

As negociações do PL com Hugo Motta, candidato favorito a presidência da Câmara dos Deputados, incluem a liderança da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para Eduardo. A eleição acontecerá neste sábado, 1º.

Eduardo Bolsonaro presidiu a Comissão de Relações Exteriores em 2019, mesmo ano em que foi cotado pelo pai para assumir a embaixada do Brasil em Washington. Naquele ano, conforme mostrou a coluna, teve aulas para aprender sobre política externa e se preparar para a função. Ainda assim, não soube dizer na época quem era Henry Kissinger. Nesta segunda, disse que Hitler comandava a polícia secreta da Alemanha comunista, a Stasi. Quando o ditador morreu, o país, claro, ainda era um só e a polícia política era a Gestapo.

Atualmente, o presidente da Comissão de Relações Exteriores é o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul.

O deputado Altineu Côrtes, que hoje é líder do PL na Câmara, deverá assumir a primeira vice-presidência da Casa. Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, trocará de lugar com Côrtes e assumirá a liderança do partido.

O deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, ficará com a liderança da Oposição, que hoje é de Filipe Barros, do PL do Paraná.