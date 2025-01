Governo Zema estuda projetos para adequar estado ao Propag

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com a data limite para adesão ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) até o fim do ano, técnicos do governo Romeu Zema (Novo) já estudam quais projetos devem ser enviados para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com o intuito de adequar a legislação mineira às regras do novo modelo de renegociação do débito de mais de R$ 165 bilhões com a União.

Fontes do Executivo mineiro ouvidas pelo Estado de Minas apontam que os primeiros textos devem ser enviados para apreciação dos deputados estaduais já no primeiro semestre do ano. Os estudos são mais uma sinalização do governo de que o estado deve aderir ao programa criado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD), apesar das críticas aos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista ao EM no início de janeiro, o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, afirmou que a adesão deve ocorrer no fim do ano, caso as negativas de Lula não sejam derrubadas pelo Congresso Nacional. Segundo o governo de Minas, o Propag como foi sancionado pelo presidente, causa um passivo a mais de R$ 5,5 bilhões neste ano, em relação ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), atualmente em vigência.

Os principais pontos de crítica da Cidade Administrativa são os vetos no mecanismo que suspende a aplicação dos limites de gasto com pessoal na LRF, e a inclusão das dívidas garantidas pela União - débitos com bancos de desenvolvimento e instituições privadas.

Os dois pontos estão presentes no RRF. Por outro lado, o texto sancionado por Lula manteve a estrutura de um programa de renegociação dos débitos mais maleável para Minas Gerais no longo prazo.

O Propag, por exemplo, reduz o cálculo de correção da dívida do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais uma taxa extra de 4%, para a possibilidade de reduzir os juros dos encargos até IPCA + 0%. A correção era uma das principais defesas dos governadores dos estados superendividados, uma vez que o débito crescia mais do que as economias locais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O texto também condiciona a entrega de ativos para a redução do saldo devedor, beneficiando especificamente Minas Gerais, que ainda possui empresas estatais que podem ser federalizadas. Dentre os ativos que podem ser entregues, o governo mineiro aposta no valor da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), estatal responsável por explorar nióbio.