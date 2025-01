Perfil de Bolsonaro no X é novamente hackeado, diz Carlos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X (ex-Twitter) foi novamente hackeado nesta quinta-feira (30), sete dias após a primeira invasão ter ocorrido. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) confirmou a violação à conta na mesma rede.

Foram publicados novos textos sobre criptomoedas, no mesmo formato e utilizando as mesmas imagens da invasão passada, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os posts já foram removidos da página do ex-presidente.

Carlos afirmou que os métodos de segurança na conta do pai foram aperfeiçoados, disse estar em contato com o X, de Elon Musk, para normalizar o acesso e ironizou a situação.

"Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do presidente @jairbolsonaro foi hackeada. Em contato com o X para restabelecimento da normalidade. Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Logo informamos quando retornarmos com a conta normalizada", afirmou o vereador.





Os posts, repetidos, diziam que a criptomoeda representaria orgulho, liberdade e força do povo brasileiro. Alguns dos seguidores do ex-presidente relatam terem sido bloqueados do perfil no X por notarem e denunciarem a invasão à rede.

Antes das publicações falsas, havia publicações repercutindo reportagem sobre a iniciativa de um deputado esloveno de indicar Elon Musk para o Nobel da Paz, a alta de juros do Banco Central já sob a chefia de Gabriel Galípolo e compartilhamentos de conteúdos de aliados.