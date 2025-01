Perfil de Bolsonaro no X é invadido, diz Carlos

A conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X (antigo Twitter) foi invadida na noite dessa quinta-feira (23/1), segundo o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL-RJ), 'filho 02' do ex-presidente.

Na invasão, a conta de Bolsonaro publicou um anúncio sobre o lançamento de uma suposta criptomoeda brasileira, chamada “A Moeda do Povo”.

A postagem incluía uma foto do ex-presidente ao lado de Donald Trump, quando presidente dos Estados Unidos no primeiro mandato, e afirmava que o projeto seria "mais do que apenas um token; é um movimento pela liberdade, prosperidade e união de todos os brasileiros".

As publicações foram removidas após algum tempo.

Trump anunciou, no último sábado (18/1) a criação de uma criptomoeda com nome dele. Classificada como "memecoin", esse tipo de moeda é inspirada em piadas da internet, mas acaba se transformando em ativo financeiro, uma vez que as negociações em série valorizam o preço do produto.

Após as postagens, o filho do ex-presidente informou sobre a invasão pelas redes sociais. "A conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada. Iniciado processo de tentativa de recuperação da mesma. Assim que for e se for resolvido eu aviso imediatamente", publicou no X.