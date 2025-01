Bolsonaro afirma que caso seja condenado vai para a cadeia: 'Não vou fugir'

Frente a grande quantidade de críticas devido a uma possível fuga, Jair Bolsonaro (PL) mudou o discurso e disse que, caso seja determinada sua prisão, ele irá cumprir a pena e não irá fugir do país. Ele é indiciado em três inquéritos, em um por envolvimento em tentativa de golpe, falsificação do cartão de vacinas e venda de joias, que foram presentes de governos estrangeiros à União.

"Eu vou para a cadeia, eu não vou fugir do Brasil. Eu podia ter ficado lá quando eu fui para os Estados Unidos. Quando eu fui para a posse do (Javier) Milei (presidente da Argentina), eu poderia ter ficado, mas vim para cá, sabendo de todos os riscos que estou correndo”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

Nas redes sociais, uma série de comparações entre a situação atual de Bolsonaro e a que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou em abril de 2018, quando se entregou à Polícia Federal (PF) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, estão sendo feitas por opositores que já foram apoiadores de Bolsonaro.

O comediante Danilo Gentili, por exemplo, disse que Bolsonaro é "o maior covarde" e que ele "consegue ser pior que o Lula". O humorista chegou a repostar um comentário que relembra que o ex-presidente chegou a passar alguns dias na embaixada da Hungria no Brasil – devido a acordos internacionais, ele não poderia ser detido no local.

Dias antes dessa fala, Bolsonaro afirmou que a apreensão de seu passaporte, ocorrida devido a um pedido da Justiça que alega risco de fuga, não o impediria de fugir do país caso quisesse. Ele chegou a pedir a devolução do documento para ir aos Estados Unidos acompanhar a posse do presidente Donald Trump. O pedido foi rejeitado por receio de uma possível fuga.

"Não serei preso"

A posição atual do ex-presidente contrasta com as falas de agosto de 2021. À época, sendo investigado por cinco inquéritos que tramitavam no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre eles estava um sobre divulgação sistemática de informações falsas.

"Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, estar morto ou a vitória. Pode ter certeza que a primeira alternativa não existe", afirmou Bolsonaro.

