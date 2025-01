Assembleia retoma trabalhos e empossa três novos deputados

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) retoma aos seus trabalhos na próxima segunda-feira (3/2), quando acontecerá a posse do deputado Tadeu Martins Leite (MDB) para mais um mandato na presidência da Casa. Também vão tomar posse três suplentes. Eles foram convocados para substituir parlamentares que foram eleitos para prefeituras nas eleições de 2024.

Dos três, dois serão empossados em definitivo para cumprir mandato até o final de 2026: Adalclever Lopes (PSD), que já presidiu a Casa entre 2015 e 2016; e Carol Caram (Avante). Já o suplente Lincold Drumond (PL) assume a função parlamentar como suplente.

Os novos integrantes da Legislativo assumem as vagas deixadas pelos ex-deputados Coronel Sandro (PL), eleito e empossado prefeito em Governador Valadares (Leste), Fábio Avelar (Avante), vencedor em Nova Serrana (Centro-Oeste); e Douglas Melo (PSD), novo chefe do executivo municipal de Sete Lagoas (Central).

A vaga deixada por Fábio Avelar será ocupada por Carol Caram, a primeira suplente do Avante. Ela vai exercer o primeiro mandato na ALMG.

Para assumir a vaga de Coronel Sandro, a convocada foi a primeira suplente do PL, Amanda Teixeira Dias. Ela já tinha assumido como suplente quando a deputada Alê Teixeira (PL) se licenciou da ALMG para chefiar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Com a posse de Coronel Sandro na prefeitura de Governador Valadares, Amanda Teixeira assume a vaga deixada por ele em definitivo. Desta forma, foi convocado o segundo suplente do PL, Lincoln Drumond. Ex-vereador de Coronel Fabriciano (Vale do Aço), para exercer o mandato somo suplente. Ele pode perder a vaga caso Alê Portela deixe a pasta estadual e retorne à Assembleia.

O primeiro suplente do PSD é Makoto Sekita, convocado para a vaga deixada por Douglas Melo. No entanto, Sekita foi eleito prefeito de São Gotardo (Alto Paranaíba). Ele encaminhou documento a ALMG, oficializando a desistência da vaga na Casa para assumir a Prefeitura de São Gotardo.

Continuidade na presidência da ALMG

A posse do deputado Tadeu Martins Leite (MDB) para o segundo mandato na presidência da ALMG será na segunda-feira (3/2). A solenidade está marcada para às 14 horas. Tadeuzinho foi reeleito para o cargo, por unanimidade, em eleição antecipada, realizada em 4 de dezembro.

Com base eleitoral em Montes Claros – cidade-polo do Norte de Minas, Tadeu Martins Leite exerce o quarto mandato na Assembleia, onde iniciou a atividade parlamentar em 2011. Ele assumiu o comando do Legislativo Mineiro em 2022.

Os outros integrantes da mesa diretora da Assembleia que será empossada são: primeira vice-presidente, deputada Leninha (PT); primeiro secretário, deputado Gustavo Santana (PL).