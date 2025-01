Bastidores: eleições sem surpresa e sem polarização no Parlamento

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão eleger neste sábado, 1º, seus novos presidentes. Os eleitos irão comandar os trabalhos no Congresso Nacional nos próximos dois anos. Desta vez, as eleições não devem ter surpresas. Ao que tudo indica, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) serão eleitos com folga, graças a um amplo arco de alianças que vai desde o PT de Lula ao PL de Jair Bolsonaro.