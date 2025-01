O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), voltou a ser internado na tarde desta sexta-feira (3/1) na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Mater Dei.

De acordo com nota divulgada pelo hospital, o prefeito apresentou "quadro de insuficiência respiratória aguda e recebeu assistência ventilatória". Fuad está realizando exames para avaliação do seu quadro geral.

É a quarta vez que o prefeito de Belo Horizonte é internado nos últimos 40 dias.



Em 23 novembro, Fuad foi internado com dores fortes nas pernas, decorrentes de uma sequela do tratamento oncológico que foi realizado ao longo de 2024. Ele recebeu alta cinco dias depois.

Já em 6 de dezembro o prefeito de BH foi novamente internado por pneumonia e sinusite, tendo alta no dia 14 de dezembro, após trabalhos de fisioterapia motora e respiratória.

A última internação tinha sido em 19 de dezembro, quando Fuad apresentou um quadro de diarreia e sangramento intestinal, tendo recebido alta quatro dias depois.

No dia 18 de dezembro Fuad não participou da solenidade de diplomação dos eleitos no pleito municipal de 2024, cerimônia que faz parte dos ritos da Justiça Eleitoral entre a eleição e a posse efetiva dos representantes da cidade. No entanto, o prefeito reeleito foi diplomado.

Por recomendação médica, Fuad também não participou presencialmente da cerimônia de posse no último dia 1º. Em um tratamento de manutenção com anticorpo monoclonal, realizado em intervalos de 60 dias, o chefe do Executivo municipal foi orientado a evitar locais com grande concentração de pessoas devido à imunidade baixa, que aumenta o risco de infecções.

Por videoconferência, ao lado de sua esposa Mônica Noman, o prefeito prestou o juramento com certa dificuldade. Seu discurso foi lido pelo vice Álvaro Damião.

No início de julho, o prefeito anunciou que passava por um tratamento de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático (parte vital do sistema imunológico) e que se espalha de maneira ordenada.

Na época, Fuad decidiu se manter no cargo e na disputa eleitoral mesmo fazendo quimioterapia. A cura foi anunciada em outubro, já próximo ao final do segundo turno.