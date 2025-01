O vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) tomou posse na Câmara Municipal de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (1/1). Emocionado, ele leu um discurso escrito pelo prefeito reeleito Fuad Noman (PSD), que participou da cerimônia de forma virtual por estar em fase de recuperação por problemas de saúde.

Damião foi aos microfones logo após a participação de Fuad via videoconferência transmitida no telão de plenário da Câmara. Ao lado de Mônica, sua esposa, o prefeito falou brevemente usando uma máscara, mas o conteúdo do discurso ficou inaudível.

Mesmo assim, Fuad foi longamente aplaudido pelo plenário, lotado com os 41 vereadores recém empossados e seus convidados. O prefeito se curou de um câncer durante a campanha pela reeleição e, após a vitória, passou por três internações para tratar primeiro uma neuropatia periférica, depois uma pneumonia e, por último, um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

No discurso lido por Damião, o prefeito disse que encarou a eleição por gratidão e amor à cidade de Belo Horizonte. O texto prossegue listando obras realizadas nos últimos dois anos e meio, quando ele esteve no comando da capital mineira, e prometeu seguir trabalhando.

“Queremos direcionar Belo Horizonte no cumprimento de agendas globais de desenvolvimento com ações para inclusão digital, cidadania, segurança alimentar, segurança, recuperação ambiental e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, leu o vice-prefeito.

No fim do texto, Damião leu com a voz embargada os agradecimentos de Fuad à família e ao corpo médico que o atendeu nos últimos meses. A fala do vice-prefeito foi cortada por aplausos dos presentes, em reconhecimento pelos desafios de saúde enfrentados pelo prefeito reeleito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em entrevista coletiva após a posse, Damião garantiu que Fuad está trabalhando e se comunicando de forma eficiente. Ele disse que o prefeito se emocionou no discurso de posse para justificar a fala ininteligível durante a videoconferência.