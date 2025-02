Fuad recebe nova licença de 15 dias; prefeito de BH segue internado

A licença médica do prefeito Fuad Noman (PSD) foi prorrogada por mais 15 dias. Ele segue internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, em estado estável.

De acordo com o novo boletim, Fuad já respira sem a ajuda de aparelhos e não apresentou intercorrências clínicas nas últimas 24 horas. Além disso, tem apresentado melhora neurológica e segue em fisioterapia motora e respiratória.

O prefeito está internado desde o dia 3 de janeiro, quando deu entrada no hospital com insuficiência respiratória grave causada por uma pneumonia. Devido à gravidade do quadro, chegou a ser intubado duas vezes antes de a equipe médica optar pela traqueostomia. Ele permaneceu 26 dias na UTI, até receber alta dos cuidados intensivos no último dia 29.

A hospitalização ocorreu poucos dias após sua posse para o segundo mandato, levando o vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), a assumir interinamente a Prefeitura de Belo Horizonte. Desde então, Fuad apresentou duas licenças médicas, nos dias 4 e 18 de janeiro. A última, válida por 15 dias, venceria neste domingo (2).

Essa é a quarta internação de Fuad Noman desde sua eleição, em outubro do ano passado. Anteriormente, ele já havia sido hospitalizado para tratar neuropatia periférica, pneumonia, sinusite, diarreia e sangramento intestinal.