O que a população de BH pensa sobre a gestão de Fuad Noman

Prefeito reeleito de Belo Horizonte, agora afastado da função por estar internado, Fuad Noman (PSD) aparece bem avaliado em uma pesquisa de opinião realizada por um instituto local cujo resultado acaba de ser divulgado.

Segundo os números do Instituto Viva Voz, 64% da população da capital mineira aprovam a forma do prefeito administrar a cidade, enquanto 27% desaprovam.

No recorte por idade, os entrevistas acima dos 59 anos garantem a maior aprovação ao prefeito: o índice chega a 73%. Já entre os mais jovens, a aprovação chega a 58%.

Não significa, porém, que não haja desafios pela frente. Para os entrevistados, transporte público, trânsito e violência são os principais problemas a serem resolvidos pela prefeitura neste nove mandato.

Fuad Noman foi internado várias vezes desde a proclamação do resultado das eleições. A última internação se deu em 3 de janeiro. O prefeito, que passou parte do ano passado em tratamento contra um linfoma, decidiu se afastar do cargo até o próximo dia 18.