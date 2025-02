Gerente do tráfico é suspeito de assassinato por causa de dívida de R$ 800

Um homem, de 45 anos, foi assassinado com dois tiros no rosto na noite dessa quarta-feira (6/2), na região de Justinópolis, que pertence a Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito do crime, de 23 anos, foi preso.







Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada já sem vida. Populares relataram que o homem caminhava pela rua quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram, um deles desembarcou da moto e atirou contra a vítima. Depois dos disparos, a dupla fugiu.





Familiares do homem morto contaram aos militares que ele era viciado em crack e trabalhava em um ponto de venda de drogas em uma rua próxima ao local do crime.

De acordo com a família, há um tempo atrás, o ponto de drogas teve um prejuízo e o gerente do tráfico passou a cobrar o valor da vítima. Os parentes do homem ainda afirmaram que ele ameaçou a vítima de morte caso ela não quitasse o valor cobrado.

A Polícia Militar foi até a casa do suspeito indicado, que já é conhecido no meio policial. O boletim de ocorrência narra que, ao abrir a porta, o suspeito disse “perdi, senhor”.





Durante conversa com os policiais, o suspeito assumiu ser o autor do crime e apontou que a vítima tinha uma dívida com ele de R$ 800. Ele ainda afirmou que chegou a cobrar a vítima, mas que ela estava, aparentemente, sob efeitos de entorpecentes e o ameaçou com uma faca.





A perícia foi acionada e constatou dois disparos de arma de fogo na região do rosto da vítima. Seis cartuchos deflagrados de calibre .380 foram recolhidos do local.

A arma usada no homicídio, o indivíduo que pilotava a motocicleta e o veículo não foram localizados. O suspeito do assassinato, de 23 anos, foi encaminhado para a delegacia.