Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um preso em regime semiaberto foi detido por tráfico de drogas na noite de terça-feira (4/2) na cidade de Mantena (MG), no Vale do Rio Doce. Segundo informações recebidas pela Polícia Militar, o homem aproveitava que estava na rua durante o dia para vender entorpecentes.

Segundo a denúncia, o suspeito comercializava drogas em maior quantidade, servindo a diversas pessoas para abastecer pontos de venda, conhecidos como biqueiras, e vendia as drogas no aplicativo de mensagens.

Os PMs receberam informações de que p suspeito recebeu uma carga de cinco quilos de maconha. O homem foi até a saída de Mantena para o distrito de Cachoeirinha do Itaúna (ES) e escondeu o material em uma mata, próximo a uma pedra, já na estrada de terra.

Os militares montaram uma operação e abordaram o suspeito. Na casa do homem, a PM encontrou R$ 50. Com ele, os militares localizaram a quantia de R$ 190, um aparelho celular.

Os militares então pediram apoio para a Polícia Militar do estado do Espírito Santo e foram até a região de mata indicada na denúncia. Lá, encontrou debaixo de folhas, perto da pedra, uma sacola transparente com seis barras de substância semelhante a maconha.

Com a apreensão dos materiais, os militares novamente indagaram o suspeito sobre os entorpecentes e as denúncias de tráfico de drogas.

O homem de 30 anos assumiu aos militares a propriedade do que havia sido apreendido e recebeu voz de prisão em flagrante.