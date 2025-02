BH: carregamento de droga é flagrado envolto em café

Um homem, de 20 anos de idade, foi preso em flagrante quando recebia um carregamento de droga no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (5/2). O material estava envolto em pó de café, de modo a disfarçar o cheiro da droga.

Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) patrulhava o bairro quando, às 22h24, foi abordada por um transeunte. Segundo ele, que não quis se identificar, traficantes da região haviam recebido drogas e escondido o produto em um lote vago, atrás de uma residência da Rua Fernão Dias. A região já é conhecida pelos militares por intenso tráfico de drogas.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais se depararam com pessoas aglomeradas. Elas perceberam a chegada da viatura e fugiram. Porém, os militares conseguiram abordar um indivíduo, flagrado com uma porção de maconha no bolso. Ele foi questionado e afirmou que estava no local comprando a droga para uso próprio.

Os policiais bateram no portão da casa e foram recebidos por uma senhora. Ela autorizou a entrada e os levou aos fundos do lote, onde encontraram uma sacola branca e uma caixa com 31 barras de substância análoga a maconha, além de duas porções do entorpecente e uma balança digital. A mercadoria tem o peso estimado em 50 quilos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava envolta em pó de café para disfarçar o cheiro. Registros policiais também indicam que o jovem foi detido no último dezembro pelo crime de tráfico de drogas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a uma delegacia. O material será incinerado e as investigações seguem com a Polícia Civil de Minas Gerais.