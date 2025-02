BH: galho bloqueia trânsito e atinge fios de energia em rua movimentada

Um galho de uma árvore de grande porte bloqueia a Rua Niquelina, na esquina com a Rua Cardoso, no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, no início da manhã desta terça-feira (4/2). A fiação elétrica da rua foi atingida e o trânsito, bloqueado na rua também conhecida pelo grande fluxo de carros. Motoristas encaram lentidão na região.

No local, uma ramificação da árvore cedeu sob fios de energia elétrica e atingiu a pista da Niquelina, em frente ao posto de gasolina São Pedro. O local está sinalizado e bloqueado no cruzamento da Niquelina com a rua Moisés Kalil, que se transforma na rua Cardoso.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, mas informou que aguarda o apoio da concessionária de energia elétrica para o corte da árvore. “Segundo as informações repassadas, a árvore se encontra apoiada sobre a rede elétrica”, informou o órgão.

Já a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTrans, informou que agentes monitoram e organizam o trânsito na região, com o apoio da companhia de energia para remoção dos galhos e verificação dos impactos na rede elétrica.

Galho atingiu a rede elétrica da rua Niquelina Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O órgão também alertou a população por meio das redes sociais.

6h49 Ocorrência na Rua Niquelina - Via interditada no trecho entre a R Moisés Kalil e a Av Mem de Sá. Local sinalizado. — BHTRANS (@OficialBHTRANS) February 4, 2025

Ao Estado de Minas, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig) informou que uma equipe chegou ao local por volta das 8h. Segundo a empresa, a rede será desligada para a retirada do galho pela Prefeitura.