Zeca Camargo vai animar o Carnaval de BH

Um dos spoilers divulgados durante o lançamento do Carnaval da Liberdade 2025 é a participação do apresentador Zeca Camargo na programação de Belo Horizonte. A coletiva para anunciar as novidades do governo do Estado para a folia foi nesta quinta-feira (6/2).

Segundo Leônidas de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o jornalista será responsável por animar os foliões e guiá-los até a Via das Artes, que acontecerá na Avenida Amazonas, Região Central da capital. O projeto pretende estender a folia ao longo de 24h e será marcado por apresentações de bandas, música eletrônica e saraus de poesia.

“O Zeca Camargo vai estar nessas avenidas (Andradas e Brasil) e depois vai para a Amazonas, para puxar as pessoas, e lá vamos ter música eletrônica”, disse Leônidas durante coletiva.

Em outubro de 2024, o apresentador viralizou nas redes sociais ao atuar como DJ na festa de encerramento da Semana Criativa de Tiradentes, na Região do Campo das Vertentes.

Via das Artes

A iniciativa da Via das Artes tem como objetivo diversificar as atrações culturais durante o carnaval. A noite, momento que a maioria dos blocos já dispersou, haverá música eletrônica e outras apresentações nas vias sonorizadas: Avenida dos Andradas e Brasil até às 22h e na Avenida Amazonas durante toda a madrugada.

“Às 18h os blocos já estão quase todos desmobilizados. Vamos ter, então, a entrada de outros tipos musicais. 24 horas de programação é a proposta que está sendo desenvolvida para a Amazonas, com música tecno tocando durante a madrugada”, anunciou o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo).

A partir das 4h, saraus de poesia tomarão conta da via. Também haverá projeções nas fachadas dos prédios e transmissão de música clássica ao amanhecer. Segundo o vice-governador Mateus Simões (Novo), o comércio na região ficará aberto para atender os foliões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A única que vai virar (a madrugada), por uma questão de experiência, é a da Amazonas, porque poucas pessoas moram lá. Ela também tem uma questão acústica que protege (os moradores)”, explicou Leônidas.