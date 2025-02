MG: homem com bolsas de colostomia furta caminhonete de R$ 140 mil

Um homem com duas bolsas de colostomia foi preso em flagrante nessa quarta-feira (5/1) após furtar uma caminhonete avaliada em R$ 140 mil no Bairro Martins, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro

De acordo com a Polícia Civil, em poucas horas os policiais localizaram o suspeito no Bairro Osvaldo Rezende. Ele foi detido e encaminhado ao presídio local, acusado de furto qualificado.

A polícia informou ainda que o homem já tinha passagens por tráfico de drogas, furto, roubo e receptação.





O que é uma bolsa de colostomia?

De acordo com o Ministério da Saúde, a bolsa de colostomia é um dispositivo médico usado por pessoas que passaram por cirurgias no intestino grosso. Ela coleta os resíduos do corpo quando o paciente não pode eliminar as fezes naturalmente. O uso pode ser temporário ou permanente, dependendo do caso clínico.