Trabalhador morre atropelado enquanto sinalizava obra na MG-050

Um trabalhador morreu atropelado na MG-050, em Pimenta, no Centro-Oeste de Minas, enquanto realizava a sinalização de uma obra de limpeza de caixas de coleta de água. O acidente ocorreu nessa quarta-feira (5/2).



O homem, de 61 anos, era funcionário da empresa Soluciona Conservação. Ele sinalizava o local da obra quando um caminhão desviou para o acostamento na tentativa de evitar uma colisão.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do caminhão, de 52 anos, trafegava no sentido Formiga/Pimenta quando, ao perceber que uma carreta à frente freou bruscamente e tentou desviar para o acostamento. Durante a manobra, o veículo atingiu o trabalhador.

As unidades de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local.



A Perícia Técnica também esteve presente, realizando os procedimentos necessários. Em seguida, liberou o corpo da vítima para o serviço funerário de Pimenta.







*Amanda Quintiliano especial para o EM