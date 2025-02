Agente da BHTrans morre durante atendimento na Avenida Cristiano Machado

O agente de trânsito da BHTrans Ricardo Teófilo Teixeira, de 63 anos, morreu enquanto atendia a uma ocorrência de acidente na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Vila Suzana, na Região Norte de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (11/2).

Conforme a Prefeitura de Belo Horizonte, o agente atuava próximo à estação do MOVE Ouro Minas quando teve um mal súbito. Ricardo foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local.

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) foi acionada às 6h57 para atendimento de uma ocorrência de acidente de carro que atingiu um poste, no sentido Centro-Bairro.

A queda do poste interditou a Estação Ouro Minas. Até a liberação do local, os ônibus que parariam lá seguiram até a Estação Minas Shopping.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O servidor morto nesta manhã trabalhava como agente de trânsito em Belo Horizonte há mais de 25 anos. “Ele era fundamental no trabalho diário para garantir a segurança viária e a mobilidade em nossa cidade. A BHTRANS está acompanhando o caso de perto e prestando todo apoio à família”, afirmou a prefeitura em nota.