Engavetamento entre cinco veículos na BR-381 deixa motociclista ferido

Um engavetamento entre quatro veículos e uma moto deixou uma pessoa ferida na BR-381, altura do quilômetro 484, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (11).

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a via, a faixa esquerda na pista sentido BH está interditada e tem fila de três quilômetros. Equipes da Arteris estão no local para atendimento.

Acidente na altura do km 484 na BR-381, em Betim (MG), causou gerou pelo menos 3km de congestionamento Reprodução

Segundo a concessionária, o acidente foi registrada às 7h05 e deixou duas faixas interditadas, mas uma delas já foi liberada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.