Zema diz que obras de duplicação na BR-381 começam 'com atraso'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador Romeu Zema (Novo) disse que espera que as obras de duplicação da BR-381, que começaram nesta quinta-feira (6/2), sejam feitas “com a maior velocidade possível”. Segundo ele, “são obras extremamente importantes que já deveriam ter sido feitas 20, 30 anos atrás “Está saindo com atraso, mas está saindo, menos mal”.

Zema participou da cerimônia de início das obras realizada hoje, às margens da rodovia, em Belo Oriente, no Vale do Aço. Segundo ele, os mineiros não estão interessados em quem fez a obra ou qual ente da federação é responsável por elas.

“O mineiro, quando está andando de carro, não está pensando se essa rodovia é municipal, estadual ou federal, ele quer ter uma rodovia boa, então nós faremos de tudo como já temos feito junto com os municípios, independente de partido, de prefeito”, disse o governador que antes da entrevista à imprensa.

Durante um breve discurso, cobrou mais investimentos por parte do governo federal nas rodovias do estado. Segundo Zema, Minas é um estado economicamente importante para o país e merece atenção especial.

Zema não esteve presente no evento de assinatura do contrato de concessão, no dia 22 de janeiro passado, e cobrado sobre sua ausência disse que só iria em eventos que tivessem “máquinas na pista”. O evento de largada das obras foi batizado de Máquinas na Pista.

"Estou muito esperançoso em relação à empresa que vai tomar conta da BR-381. Essas obras, que muitas vezes foram anunciadas por diferentes administrações federais, nunca tinham saído do papel", disse o governador que se colocou à disposição do governo federal e da concessionária para acelerar o início das obras. Ele garantiu ainda agilidade na liberação das licenças ambientais para que a duplicação e os investimentos em melhorias imediatas sejam feitos.